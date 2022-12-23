Эксрасенс Полушкин объяснил, почему Волочкова не может устроить личную жизнь

Экстрасенс Сергей Полушкин объяснил неудачи в личной жизни балерины Анстасии Волочковой порчей завистницы.

Недавно появилась информация, что экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова намерена связать себя узами брака со своим новым возлюбленным Дмитрием Дюраном.

Позднее выяснилось, что Дюран женат, а уходить из семьи не собирается.

Экстрасенс Сергей Полушкин в интервью "PROZVEZD" заявил, что у балерины есть серьезные недоброжелатели.

Недруги танцовщицы делают все, чтобы у Волочковой ничего не сложилось в личном плане.

Полушкин предположил, что порчу на знаменитость навели бывшие возлюбленные Игоря Вдовина и Сулеймана Керимова.

Маг убежден, что только сняв "проклятие" Анастасия сможет встретить своего мужчину.