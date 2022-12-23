Довлатова объяснила исчезновение песен Пугачевой с радио тем, что они устарели

Известная радиоведущая и актриса Алла Довлатова объяснила, по какой причине композиции Аллы Пугачевой не появляются в эфире радио.

Радиоведущая Алла Довлатова назвала причину исчезновения песен исполнительницы Аллы Пугачевой из эфира радио.

Композиции певицы больше не крутят, так они устарели.

В течение многих лет артистка не выпускала новых треков, а те, что есть, утратили свою актуальность.