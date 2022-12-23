Охлобыстин заявил, что артисты обязаны тяготы переносить с народом

Актер Иван Охлобыстин убежден, что миссия артитов в тяжелые времена - поддерживать свой народ.

Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин убежден, что артисты не должны уезжать из родного государства при наступлении тяжелых времен.

Миссия знаменитостей заключается в поддержании морального духа своих соотечественников.

Охлобыстин надеется, что спустя время, известные личности, покинувшие РФ с запуском СВО осознают неправильность своих действий и постараются исправить ситуацию.