Охлобыстин заявил, что артисты обязаны тяготы переносить с народом
2022-12-23 10:15
Актер Иван Охлобыстин убежден, что миссия артитов в тяжелые времена - поддерживать свой народ.
Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин убежден, что артисты не должны уезжать из родного государства при наступлении тяжелых времен.
Миссия знаменитостей заключается в поддержании морального духа своих соотечественников.
Охлобыстин надеется, что спустя время, известные личности, покинувшие РФ с запуском СВО осознают неправильность своих действий и постараются исправить ситуацию.
Опубликовано: Наталья Гончарова