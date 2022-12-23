Довлатова рассказала, как ей удалось избавиться от 7 кг лишнего веса за 3 недели, не отказываясь от жирного
2022-12-23 10:55
Радиоведущая и актриса Алла Довлатова находится в отличной форме, а ей уже далеко за 45. Знаменитость раскрыла секрет своей стройности.
Всего за 3 недели звезде радиоэфира Алле Довлатовой удалось похудеть на 7 килограммов.
Обрести стройность знаменитости помогла безуглеводная диета.
Довлатова налегала на сало под контролем врачей, так как уровень холестерина необходимо было отслеживать.
Об этом радиоведущая рассказала в эфире Ютуб-шоу "Алена, блин!".
Опубликовано: Наталья Гончарова