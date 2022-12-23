Жена Костюшкина Юлия чуть не погибла при падении глыбы льда
2022-12-23 10:59
Супруга певца Стаса Костюшкина Юлия считает 20 декабря 2022 своим вторым днем рождения. Что произошло с ней в этот день?
Жена исполнителя Стаса Костюшкина Юлия 20 декабря 2022 года теперь будет отмечать свой второй день рождения.
Дело в том, что в метре от нее упала огромная глыба льда, осколок которой помял автомобиль Юлии, а второй едва не впился в хозяйку.
Супруга знаменитости осознала, что могла умереть, только спустя время после происшествия.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Наталья
Семенович призвала не отчаиваться при поиске второй половины, который может занять долгие годы
Певица Анна Семенович стала гостьей передачи "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Знаменитость призвала людей не отчаиваться при поиске спутника жизни ни при каких обстоятельствах.Подробнее...