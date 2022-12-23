Распутина обратилась к соотечественникам, призвав вспомнить свои корни, и вместе противостоять злу

Певица Маша Распутина сделала громкое заявление, обращаясь к россиянам. Артистка призвала народ вместе противостоять злу.

Известная исполнительница Маша Распутина уверена, что РФ нуждается в создании идеологии добра, нравственности и созидания.

По мнению артистки, при таком положении вещей "русский человек непобедим будет". Распутина считает, что необходимо вспомнить свои корни.

Певица убеждена, что русские умы "создали все: и в науке, и в технике", а после "предприимчивые люди" все украли, выдав за свое, переписав историю, о чем сообщает издание "МК".

Знаменитость убеждена, что сила русского народа в единении.