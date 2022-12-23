Распутина обратилась к соотечественникам, призвав вспомнить свои корни, и вместе противостоять злу
Певица Маша Распутина сделала громкое заявление, обращаясь к россиянам. Артистка призвала народ вместе противостоять злу.
Известная исполнительница Маша Распутина уверена, что РФ нуждается в создании идеологии добра, нравственности и созидания.
По мнению артистки, при таком положении вещей "русский человек непобедим будет". Распутина считает, что необходимо вспомнить свои корни.
Певица убеждена, что русские умы "создали все: и в науке, и в технике", а после "предприимчивые люди" все украли, выдав за свое, переписав историю, о чем сообщает издание "МК".
Знаменитость убеждена, что сила русского народа в единении.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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