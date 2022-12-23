Бритни Спирс пригласила свою мать на чашечку кофе, чтобы помириться
2022-12-23 11:25
Певица Бритни Спирс не приглашала мать и отца на свою свадьбу с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Теперь же артистка желает наладить отношения с мамой.
Бритни Спирс в очередной раз удивила общественность. В этот раз в положительном ключе.
В соцсетях певица выложила пост, суть которого в том, что нельзя вечно жить прошлым.
Совсем недавно Бритни обвиняла свою мать Линн в том, что она загубила ей жизнь.
Теперь же Спирс призвала родительницу "выпить чашечку кофе" и все обсудить.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
Наталья
Семенович призвала не отчаиваться при поиске второй половины, который может занять долгие годы
Певица Анна Семенович стала гостьей передачи "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Знаменитость призвала людей не отчаиваться при поиске спутника жизни ни при каких обстоятельствах.Подробнее...