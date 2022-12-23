Бритни Спирс пригласила свою мать на чашечку кофе, чтобы помириться

APS
2022-12-23 11:25

Певица Бритни Спирс не приглашала мать и отца на свою свадьбу с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Теперь же артистка желает наладить отношения с мамой.

Бритни Спирс в очередной раз удивила общественность. В этот раз в положительном ключе.

В соцсетях певица выложила пост, суть которого в том, что нельзя вечно жить прошлым.

Совсем недавно Бритни обвиняла свою мать Линн в том, что она загубила ей жизнь.

Теперь же Спирс призвала родительницу "выпить чашечку кофе" и все обсудить. 

Опубликовано: Наталья Гончарова







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