Семенович призвала не отчаиваться при поиске второй половины, который может занять долгие годы

Певица Анна Семенович стала гостьей передачи "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Знаменитость призвала людей не отчаиваться при поиске спутника жизни ни при каких обстоятельствах.

Исполнительница Анна Семенович пришла в гости на эфир "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Одним из обсуждаемых вопросов стал поиск личного счастья.

Артистка по собственному опыту знает, что на поиски единственного иногда уходят годы. Кто-то встретит свою судьбу в 20, а кто-то в 40.

Певица призвала никогда не отчаиваться, а продолжать поиски своего человека, чтобы не случилось.