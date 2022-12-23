Пригожин призвал россиян радоваться, ведь новогодние огоньки могли отменить из-за спецоперации

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что россиянам повезло в том смысле, что в этом году они насладятся "новогодними огоньками".

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью "URA. RU" заявил, что россияне постоянно чем-то недовольны и не умеют радоваться тому, что есть.

К примеру, новогодние огоньки, которых могло не быть в эфире из-за СВО, повод для радости.

Те, кто не является поклонниками таких передач, могут переключить на другой канал. Разнообразных развлекательных программ на любой вкус хватает.