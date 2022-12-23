Ведущая Время покажет Лосева нелестно высказалась в адрес Киркорова

Телеведущая Олеся Лосева заявила, что не хотела бы иметь ничего обшщего с исполнителем Филиппом Киркоровым.

Ведущая программы "Время покажет" Олеся Лосева заявила в своем Телеграм-канале, что не желает пересекаться с певцом Филиппом Киркоровым.

Лосева вспомнила недавнее интервью артиста, где тот призывает в новый дом первым впускать его вместо кошки.

Ведущая очень сомневается, что в таком жилище будет счастье.