Уолл стрит джорнел: Зеленский ищет войны, а не мира

Визит Владимира Зеленского в США ожидаемо вызвал отклик национальной прессы. Откровеннее всего высказалось издание Уолл Стрит Джорнел.

По мнению журналистов этого издания дипломатия Украины озабочена не поисками справедливого мира, а попытками найти поддержку других государств для продолжения войны.

В ходе переговоров президент Украины просил как можно больше оружия, он получил заверения главы Соединенных Штатов в поддержке Вашингтоном Киева.

Выступая перед конгрессом Владимир Зеленский пояснил, что лично он не знает, как должен выглядеть справедливый мир, но потери суверенитета или части территорий Киев не допустит.