Худяков прошелся по Хаматовой и Смольянинову из-за того, что те снялись в клипе Покровского

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков раскритиковал актеров Чулпан Хаматову и Артура Смольянинова за то, что те снялись в клипе Макса Покровского на композицию "С Новым годом, сынок!".

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков жестко высказался по поводу съемок актеров Чулпан Хаматовой и Артура Покровского в клипе на композицию Макса Покровского "С новым годом, сынок!".

История повествует о том, как сын рос, радовался подаркам на Новый год, а его призвали в армию и забрали на войну, с которой он не вернулся.

В клипе Хаматова и Смольянинов играют родителей этого парня.

Худяков уверен, что если бы был жив режиссер Валерий Приемыхов, который раскрыл талант Смольянинова, он бы видя, что творит звезда экрана, снял бы ремень и выпорол того.