Батурин удивился, когда украинское телевидение обвинило того в том, что он работал в эскорте
2022-12-23 13:32
Актер Юрий Батурин очень удивился, услышав что украинское ТВ обвиняет его в том, что он трудился в эскорте.
Актер Юрий Батурин высказался по поводу сюжета украинского телевидения о нем.
По словам украинских корреспондентов, звезда экрана оказывал эскорт-услуги.
Батурина сравнили с Анатолием Белым, который "сбежал" из РФ.
Юрий пошутил, что он думал, что раньше был дальнобойщиком, а оказывается "служил в эскорте".
Опубликовано: Наталья Гончарова