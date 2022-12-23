Волочкова сообщила, что подруга нашла ей оленя для свадьбы

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что подруга помогла ей в организации свадьбы. Приятельница нашла танцовщице "оленя для свадьбы".

Анастасия Волочкова рассказала в запрещенной сегодня в РФ соцсети, как подруга оказала ей помощь при подготовке свадебного торжества.

Речь идет о фотографе Елене Галицыной, у которой артистка балета не только делает снимки, а дружит с нею. Женщины - соседки.

Танцовщина с теплом отзывается о приятельнице, оценив помощь той при подготовке к самому важному событию в жизни.

Оказывается Галицына нашла Волочковой "одного оленя для свадьбы".