Рогов: два человека пострадали при взрыве автомобиля в центре Мелитополя

Владимир Рогов сообщил, что в результате взрыва автомобиля в центре Мелитополя пострадали два человека.

23 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в результате взрыва автомобиля Renault Duster в центре города Мелитополь Запорожской области ранения различной степени тяжести получили два человека.

В настоящее время точная причина взрыва автомобиля, прогремевшего в 12:13 в центре Мелитополя на входе в парк Горького, неизвестна. Обстоятельства данного инцидента выясняются.