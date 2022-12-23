Лебедев назвал последний выпуск Пусть говорят позорищем

Известный блогер Артемий Лебедев назвал последний выпуск передачи "Пусть говорят" на Первом канале "абсолютным позорищем".

Популярный блогер Артемий Лебедев раскритиковал в пух и прах последний выпуск ток-шоу "Пусть говорят" на Первом в своем обзоре на Ютубе.

Передача была посвящена "межпланетному языку".

Когда гостья программы стала изъяснятся на языке пришельцев, Лебедев сделал нелестный вывод об уровне российского ТВ.

Лебедев убежден, что вместо просмотра подобных проектов, россияне должны получать полезные знания и работать над своим развитием.