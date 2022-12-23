21-летний сын Водяновой Лукас стал отцом
2022-12-23 14:28
В 2021 году сын супермодели Натальи Водяновой Лукас уехал из родительского гнездышка. Теперь же в жизни 21-летнего парня произошло радостное событие.
Старший сын супермодели Наталья Водяновой Лукас поделился радостной новостью в соцсетях.
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Молодой человек заявил, что стал оцом. Юноша опубликовал милое фото, где кормит своего... козленка по имени Манука.
На 21-летие парня кто-то из близких сделал ему такой сюрприз.
Опубликовано: Наталья Гончарова