В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщили, что в Киеве и нескольких областях Украины звучит сирена воздушной тревоги.

В пятницу, 23 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Киеве и нескольких областях в восточной и юго-восточной части Украины объявлена воздушная тревога.

Помимо прочего, обозреватели «Страны», со ссылкой на местные Telegram-каналы, заявили, что по городу Краматорск был нанесён ракетный удар, однако официальной информации о «прилёте» нет.