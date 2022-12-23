Сына Олега Табакова Антона мошенники развели на 1 000 000 рублей

APS
2022-12-23 14:41

Сын покойного режиссера и актера Олега Табакова Антон стал жертвой мошенников, которые обманом выманили у мужчины 1 000 000 российских рублей.

Наследник знаменитого Олега Табакова Антон хотел купить автомобиль, но нарвался на мошенников.

Преступники "развели" родственника покойного кинодеятеля на 1 000 000 российских рублей.

62-летний Антон Табаков обратился в полицию с требованием призвать к ответственности некоего Ярослава Коротких, который присвоил его средства.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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