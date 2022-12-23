Сына Олега Табакова Антона мошенники развели на 1 000 000 рублей
2022-12-23 14:41
Сын покойного режиссера и актера Олега Табакова Антон стал жертвой мошенников, которые обманом выманили у мужчины 1 000 000 российских рублей.
Наследник знаменитого Олега Табакова Антон хотел купить автомобиль, но нарвался на мошенников.
Преступники "развели" родственника покойного кинодеятеля на 1 000 000 российских рублей.
62-летний Антон Табаков обратился в полицию с требованием призвать к ответственности некоего Ярослава Коротких, который присвоил его средства.
Опубликовано: Наталья Гончарова