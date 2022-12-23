Radio G: Франция призывает ЕС строить новую систему безопасности вместе с Россией

Глава Французской академии Элен Каррер д'Анкосс призвала Евросоюз строить совместную систему безопасности с Россией.

По ее словам, такая система должна учитывать интересы всех стран, иначе Евросоюзу не удастся обеспечить стабильное будущее детям и внукам.

Каррер д'Анкосс считает, что Россию нужно не опасаться, а попытаться понять, поскольку история страны показывает ее движение в сторону Европы.

Она также заявила, что США виноваты в продолжении холодной войны, но и Европа несет за это ответственность.