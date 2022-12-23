В Париже пожилой мужчина открыл стрельбу, два человека погибли
2022-12-23 15:11
В Париже на улице Энгиен пожилой мужчина открыл стрельбу, два человека погибли, ещё несколько получили ранения.
23 декабря французский телеканал BFMTV сообщил о том, что пожилой мужчина открыл стрельбу на улице Энгиен в Париже, полиция задержала подозреваемого и пытается установить его личность и мотивы.
Отмечается, что в результате данного инцидента в столице Франции погибли два человека, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо – ранены. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
Опубликовано: Диана Мудреченко