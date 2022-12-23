Украинцы набросились на внучку Ротару из-за ведения соцсетей ею на русском языке

Знаменитая бабушка София Ротару обратилась к своей внучке Софии Евдокименко, чтобы та пересмотрела ведение соцсетей, не вызывая негатива со стороны украинцев.

Внучка певицы Софии Ротару София Евдокименко нарвалась на гнев со стороны украинцев, которые возмутились тем, что девушка общается с подписчиками на русском языке.

В ситуацию вмешалась знаменитая бабушка 21-летней Сони, призвав ту вести себя более аккуратно в этом отношении.

Родственница певицы от ведения соцсетей отказываться не стала, пообещав, что будет переписываться со своими фолловерами на английском языке.