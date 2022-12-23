Кличко: в Киеве для жителей оборудовали 52 новых пункта обогрева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины для киевлян оборудовали 52 новых пункта обогрева.

23 декабря мэр Киева Виталий Кличко в своём официальном Telegram-канале сообщил подписчикам о том, что для киевлян в Голосеевском, Оболонском и Святошинском районах столицы Украины оборудованы ещё 52 пункта обогрева.

Кличко добавил, что в настоящее время в Киеве работают 532 пункта обогрева с генераторами, запасами пищи и воды, где все желающие могут согреться и зарядить свои гаджеты.