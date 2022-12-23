Волочкова сообщила об отмене свадьбы со своим новым избранником в эфире модной премии

Балерина Анастасия Волочкова посетила модную премию. Когда знаменитость спросили о предстоящей свадьбе, та сказала, что ей нужны отношения, а не штамп в паспорте.

Артистка балета Анастасия Волочкова посетила модную премию. Без общения звезды с журналистами не обошлось.

На вопросы представителей СМИ о предстоящей свадьбе знаменитость ответила, что ей нужны отношения, а не свадьба.

Штамп в паспорте Волочкова назвала самым большим в мире злом.