Волочкова сообщила об отмене свадьбы со своим новым избранником в эфире модной премии
2022-12-23 15:29
Балерина Анастасия Волочкова посетила модную премию. Когда знаменитость спросили о предстоящей свадьбе, та сказала, что ей нужны отношения, а не штамп в паспорте.
Артистка балета Анастасия Волочкова посетила модную премию. Без общения звезды с журналистами не обошлось.
На вопросы представителей СМИ о предстоящей свадьбе знаменитость ответила, что ей нужны отношения, а не свадьба.
Штамп в паспорте Волочкова назвала самым большим в мире злом.
Опубликовано: Наталья Гончарова