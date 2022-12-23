Поклонники Бритни Спирс считают, что она умерла

Фанаты поп-певицы Бритни Спирс полагают, что их любимицы давно нет в живых. Что заставляет их так думать?

Часть почитателей творчества американской певицы Бритни Спирс полагают, что она умерла.

Поклонники артистки объясняют это тем, что исполнительницу как отменили. Люди думают, что сегодня Бритни "заменяет" ее двойник.

Некоторые нашли изменения не только в поведении знаменитости, но и в ее внешности. Кто-то обнаружил щербинку между зубами звезды сцены, которой раньше не было, а кто-то удивился отсутствию тату на теле своей любимицы.

Конечно, не все придерживаются теории, что Спирс ушла из жизни.