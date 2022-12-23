Макеева отпраздновала свое 41-летие в Луганске

Актрисе Анастасии Макеевой исполнился 41 год. Знаменитость отмечала свой день рождения, будучи на территории Луганска.

В ночь на 23 декабря Анастасия Макеева вместе со своими друзьями и коллегами ехала в автобусе.

Она сняла и разместила в сети ролик, где артисты исполняли песни под аккордеон, поздравляя актрису с днем рождения, о чем сообщает "StarHit".

Утром знаменитость прибыла в Луганск, откуда выложила несколько снимков на фоне таблички с названием города.

Под фото Анастасия написала, что счастлива быть полезной.