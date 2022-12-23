SHAMAN высказался о размере гонораров за свои концерты

Молодой исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) ответил на вопрос журналистов о том, сколько получает за выступление.

В интервью "Пятому каналу" певец Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, заявил, что ни с кем лично размер своих гонораров за выступление не обсуждает.

При поступлении подобных вопросов он сразу дает телефон своего концертного директора.

Ранее сообщалось, что Дронов и его коллега Полина Гагарина просят за концерт самые большие деньги (3 300 000 российских рублей).