Daily Mail: американский рэп-исполнитель Big Scarr ушел из жизни в 22 года

В возрасте 22 лет скончался рэпер Александр Вудс, выступавший под псевдонимом Big Scarr.

Американский рэпер Александр Вудс (Big Scarr) умер на 23-м году жизни, о чем сообщает издание "Daily Mail".

О причине смерти молодого музыканта информации нет.

По поводу гибели певца высказался его коллега, рэп-исполнитель Gucci Mane, с лейблом которого сотрудничал покойный.

Он написал в социальных сетях, что ему больно и он скучает по погибшему артисту.