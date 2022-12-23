Daily Mail: американский рэп-исполнитель Big Scarr ушел из жизни в 22 года
2022-12-23 16:17
В возрасте 22 лет скончался рэпер Александр Вудс, выступавший под псевдонимом Big Scarr.
Американский рэпер Александр Вудс (Big Scarr) умер на 23-м году жизни, о чем сообщает издание "Daily Mail".
О причине смерти молодого музыканта информации нет.
По поводу гибели певца высказался его коллега, рэп-исполнитель Gucci Mane, с лейблом которого сотрудничал покойный.
Он написал в социальных сетях, что ему больно и он скучает по погибшему артисту.
Опубликовано: Наталья Гончарова