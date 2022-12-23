Психолог советует отказаться во время праздников от жирной еды и больше гулять
Чтобы не проспать новогодние праздники, нужно быть умеренным в еде, рассказала кандидат психологических наук Татьяна Борисова.
В грядущие праздники нужно отказаться от тяжёлой, жареной и жирной еды, включая майонез. Высококалорийные блюда лучше заменять фруктами и лёгкими десертами.
Не стоит голодать перед новогодней ночью с целью «оставить место» для всех блюд на столе. Нужно сохранять привычный режим приёма пищи и аккуратно подходить к употреблению алкоголя.
«Это не только спасёт вас от ненужных приключений, но и поможет избежать излишнего приёма пищи, за что ваша фигура скажет вам спасибо. Замените алкоголь на соки, морсы и другие безалкогольные напитки. И утром вы сможете проснуться бодрыми и активными», — сказала она.
Также Борисова посоветовала разнообразить праздники подвижными развлечениями и составить план на выходные дни: ходить на выставки, экскурсии и обычные прогулки.
Желательно свести к минимуму использование социальных сетей, мессенджеров и обратить внимание на настоящую жизнь.
Уделить внимание близким, встретиться со старыми друзьями в реальном мире.
Опубликовано: Храмова Оксана