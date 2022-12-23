Автор песен Элтона Джона Том Белл ушел из жизни
2022-12-23 16:56
На 80-м году ушел из жизни американский музыкант, автор композиций Элтона Джона Том Белл.
Автор песен, музыкальный продюсер и аранжировщик из США Том Белл ушел из жизни в 79 лет 22 декабря, о чем сообщила R&B-радиостанция "WDAS".
Белл - один из основателей классического филадельфийского соула 70-х гг.. Он - автор десятков международных хитов и саундтреков для картин и сериалов.
Лауреат премии "Грэмми" в 70-х - 80-х годах был соавтором и продюсером нескольких композиций молодого Элтона Джона.
Опубликовано: Наталья Гончарова