Автор песен Элтона Джона Том Белл ушел из жизни

На 80-м году ушел из жизни американский музыкант, автор композиций Элтона Джона Том Белл.

Автор песен, музыкальный продюсер и аранжировщик из США Том Белл ушел из жизни в 79 лет 22 декабря, о чем сообщила R&B-радиостанция "WDAS".

Белл - один из основателей классического филадельфийского соула 70-х гг.. Он - автор десятков международных хитов и саундтреков для картин и сериалов.

Лауреат премии "Грэмми" в 70-х - 80-х годах был соавтором и продюсером нескольких композиций молодого Элтона Джона.