Нью-Йорк Таймс: армия Украины обескровлена и обезоружена
По итогам встречи Зеленского с политиками США Нью-Йорк Таймс опубликовала аналитическую статью, подписанную сразу 3 журналистами.
Репортеры из США полагают, что визит украинского президента в их страну был воплем о помощи попавшей в патовую ситуацию стороны.
На данный момент по мнению журналистов, украинская армия обескровлена, ВСУ трудно находить боеспособные соединения для ведения боевых действий.
Еще хуже в армии Украины с боеприпасами. Их запас практически исчерпан, а поставки с Запада не покрывают нужды. Вот Зеленский и явился их просить побольше.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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