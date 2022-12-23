Нью-Йорк Таймс: армия Украины обескровлена и обезоружена

По итогам встречи Зеленского с политиками США Нью-Йорк Таймс опубликовала аналитическую статью, подписанную сразу 3 журналистами.

Репортеры из США полагают, что визит украинского президента в их страну был воплем о помощи попавшей в патовую ситуацию стороны.

На данный момент по мнению журналистов, украинская армия обескровлена, ВСУ трудно находить боеспособные соединения для ведения боевых действий.

Еще хуже в армии Украины с боеприпасами. Их запас практически исчерпан, а поставки с Запада не покрывают нужды. Вот Зеленский и явился их просить побольше.