Бородина подарила на день рождения младшей дочери Теоне серьги за 700 000 рублей

APS
2022-12-23 17:31

Ведущая Ксения Бородина поделилась радостным событием в своей семье. Ее младшей дочке Теоне исполнилось 7 лет. Мать усыпала девочку подарками, среди которых сережки за 700 000 российских рублей.

Утром, в свой день рождения, дочь ведущей ТВ Ксении Бородиной Теона проснулась в окружении воздушных "шариков-поросят".

Подарки знаменитость припрятала в одну большую коробку, которую именинница поспешила открыть.

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    Теона сначала нашла серьги итальянского бренда, усыпанные бриллиантами. Стоимость украшения - 700 000 российских рублей.

    В подарок Теона получила также пышное розовое платье.

    В коробке с презентами девочка нашла и парик с черными косами, как у главной героини сериала Тима Бертона.

    Дочь Бородиной в этот день стала хозяйкой брендовой одежды и 30 000 российских рублей.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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