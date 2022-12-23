Бородина подарила на день рождения младшей дочери Теоне серьги за 700 000 рублей
2022-12-23 17:31
Ведущая Ксения Бородина поделилась радостным событием в своей семье. Ее младшей дочке Теоне исполнилось 7 лет. Мать усыпала девочку подарками, среди которых сережки за 700 000 российских рублей.
Утром, в свой день рождения, дочь ведущей ТВ Ксении Бородиной Теона проснулась в окружении воздушных "шариков-поросят".
Подарки знаменитость припрятала в одну большую коробку, которую именинница поспешила открыть.
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Теона сначала нашла серьги итальянского бренда, усыпанные бриллиантами. Стоимость украшения - 700 000 российских рублей.
В подарок Теона получила также пышное розовое платье.
В коробке с презентами девочка нашла и парик с черными косами, как у главной героини сериала Тима Бертона.
Дочь Бородиной в этот день стала хозяйкой брендовой одежды и 30 000 российских рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова