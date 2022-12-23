Бородина подарила на день рождения младшей дочери Теоне серьги за 700 000 рублей

Теона сначала нашла серьги итальянского бренда, усыпанные бриллиантами. Стоимость украшения - 700 000 российских рублей.

В подарок Теона получила также пышное розовое платье.

В коробке с презентами девочка нашла и парик с черными косами, как у главной героини сериала Тима Бертона.

Дочь Бородиной в этот день стала хозяйкой брендовой одежды и 30 000 российских рублей.