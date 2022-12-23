Reuters: Финляндия просит обеспечить безопасность своего посольства в РФ

Издание Reuters сообщает, что Хельсинки попросили Москву обеспечить безопасность финского посольства в России.

Американская газета Reuters уведомляет, что Министерство иностранных дел Финляндии попросило правительство России обеспечить безопасность безопасность собственного посольства в Москве после того, как в минувший вторник неизвестные забросили на его территорию кувалды.

В пресс-релизе финского МИДа утверждается, что Хельсинки просят российских правоохранителей гарантировать неприкосновенность сотрудников и здание посольства Финляндии в Москве.