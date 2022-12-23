Песков: Россия существенно продвинулась в демилитаризации Украины

Дмитрий Песков утверждает, что российские войска успешно выполняют задачу по разоружению Украины в ходе спецоперации.

23 декабря глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вооружённые силы России успешно выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу по демилитаризации Украины, существенно продвинувшись на данном направлении с начала специальной военной операции.

Днём ранее Владимир Путин заявил, что оборонные предприятия России могут получить практически неограниченное финансирование для нужд СВО, в то время как украинские войска вскоре останутся без оружия.