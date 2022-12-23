Песков: Россия существенно продвинулась в демилитаризации Украины
Дмитрий Песков утверждает, что российские войска успешно выполняют задачу по разоружению Украины в ходе спецоперации.
23 декабря глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вооружённые силы России успешно выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу по демилитаризации Украины, существенно продвинувшись на данном направлении с начала специальной военной операции.
Днём ранее Владимир Путин заявил, что оборонные предприятия России могут получить практически неограниченное финансирование для нужд СВО, в то время как украинские войска вскоре останутся без оружия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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