Эксперты МАГАТЭ будут постоянно находиться на четырех украинских АЭС

МАГАТЭ сообщает, что эксперты агентства будут постоянно находиться на четырех украинских атомных электростанциях.

Группы специалистов разместятся на Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской, а также Чернобыльской АЭС.

Задача экспертов будет заключаться в оказании помощи и технической поддержки для поддержания высокого уровня ядерной безопасности.

Договоренность о постоянном размещении миссий была достигнута между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.