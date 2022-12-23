Эксперты МАГАТЭ будут постоянно находиться на четырех украинских АЭС
МАГАТЭ сообщает, что эксперты агентства будут постоянно находиться на четырех украинских атомных электростанциях.
Группы специалистов разместятся на Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской, а также Чернобыльской АЭС.
Задача экспертов будет заключаться в оказании помощи и технической поддержки для поддержания высокого уровня ядерной безопасности.
Договоренность о постоянном размещении миссий была достигнута между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Опубликовано: Светлана Репина
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