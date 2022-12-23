Билл Гейтс: следующие поколения ждет ужасное будущее

Миллиардер Билл Гейтс заявил, что следующие поколении ждет ужасное будущее, если человечество не начнет финансировать технологии для борьбы с изменением климата.

По его словам, менее чем за 30 лет необходимо полностью изменить экономику, способы производства товаров и электричества.

Гейтс утверждает, что без этого невозможно добиться нулевых выбросов углекислого газа. При этом он отметил, что вложения в климатические технологии оказались больше, чем он ожидал.

Миллиардер уточнил, что сейчас иначе смотрит на вопросы будущего планеты, поскольку в следующем году он станет дедушкой.