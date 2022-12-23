Интернет-портал Daily Beast уведомляет, что при поддержке Североатлантического альянса Украина запустила программу по борьбе с нервными срывами в собственной армии.

Ведущий военный психолог Украины Родион Григорян дал интервью газете Daily Beast, где сообщил, что до начала российской спецоперации стрессоустойчивость представителей украинской национальной армии находилась на низком уровне, поскольку они не попадали в условия реального боя.

По словам Григоряна, после начала боевых действий солдаты армии Украины начали сталкиваться с эмоциональными трудностями, из-за чего при поддержке НАТО в стране были запущены курсы по борьбе со стрессом среди военных.