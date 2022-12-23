МО РФ: новейшая подводная лодка «Великие Луки» спущена на воду в Санкт-Петербурге

APS
2022-12-23 18:55

Минобороны России сообщило, что новейшая подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 «Лада» спущена на воду в Санкт-Петербурге.

23 декабря пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что в Санкт-Петербурге торжественно спущена на воду новейшая неатомная подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 «Лада», которая была произведена заводом-строителем АО «Адмиралтейские верфи».

Отмечается, что многоцелевые дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» признаны самыми современными и перспективными российскими неатомными подводными кораблями.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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