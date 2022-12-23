Захарова осудила Блинкена за обвинение КНДР в поставках оружия ЧВК «Вагнер»
Сотрудник МИД России Мария Захарова подвергла критике госсекретаря США Энтони Блинкена, который обвинил Северную Корею в поставках оружия российской ЧВК.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова сотрудника Госдепа Соединённых Штатов Энтони Блинкена, обвинившего КНДР в поставках оружия "Группе Вагнера". Захарова утверждает, что Блинкен распространяет информацию, в достоверности которой сам не уверен.
Характерно, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин также опроверг слухи о поставках северокорейского оружия своим подразделениям в ходе спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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