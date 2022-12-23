Захарова осудила Блинкена за обвинение КНДР в поставках оружия ЧВК «Вагнер»

Сотрудник МИД России Мария Захарова подвергла критике госсекретаря США Энтони Блинкена, который обвинил Северную Корею в поставках оружия российской ЧВК.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова сотрудника Госдепа Соединённых Штатов Энтони Блинкена, обвинившего КНДР в поставках оружия "Группе Вагнера". Захарова утверждает, что Блинкен распространяет информацию, в достоверности которой сам не уверен.

Характерно, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин также опроверг слухи о поставках северокорейского оружия своим подразделениям в ходе спецоперации.