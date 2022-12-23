Путин призвал ОПК России обеспечить все подразделения в ходе спецоперации

Владимир Путин поручил главам оборонных предприятий РФ добиться полномасштабного обеспечения российских войск в зоне СВО.

Вечером 23 декабря Владимир Путин прибыл в тульский машиностроительный завод "Щегловский вал", где публично заявил, что сотрудники оборонно-промышленного комплекса обязаны в кратчайшие сроки обеспечить участников спецоперации в Украине всем необходимым, интенсифицировав военное производство в стране.

Примечательно, что днём ранее Путин заявил о возможности неограниченного финансирования военных заводов России во время проведения спецоперации.