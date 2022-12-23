Путин призвал ОПК России обеспечить все подразделения в ходе спецоперации
Владимир Путин поручил главам оборонных предприятий РФ добиться полномасштабного обеспечения российских войск в зоне СВО.
Вечером 23 декабря Владимир Путин прибыл в тульский машиностроительный завод "Щегловский вал", где публично заявил, что сотрудники оборонно-промышленного комплекса обязаны в кратчайшие сроки обеспечить участников спецоперации в Украине всем необходимым, интенсифицировав военное производство в стране.
Примечательно, что днём ранее Путин заявил о возможности неограниченного финансирования военных заводов России во время проведения спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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