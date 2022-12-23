МАГАТЭ разместит экспертов на четырёх украинских АЭС на постоянной основе

МАГАТЭ сообщило о планах по размещению экспертов агентства на четырёх украинских АЭС на постоянной основе.

23 декабря пресс-служба Международного агентства по атомной энергии сообщила о том, что МАГАТЭ готовится к постоянному размещению своих экспертов на территории Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Согласно заявлению пресс-службы МАГАТЭ, эксперты агентства будут оказывать всю необходимую техническую поддержку и помощь персоналу станций, а также сохранять высокий уровень ядерной и физической безопасности на украинских атомных электростанциях.