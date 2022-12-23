WP: Зеленский пытался убедить Байдена в способности ВСУ победить Россию

Издание The Washington Post утверждает, что на встрече с Джо Байденом Владимир Зеленский пытался доказать американскому президенту в способности армии Украины победить Россию военным путём.

Вечером пятницы журналисты американского новостного журнала Washington Post сообщили, что во время визита Владимира Зеленского в Соединённые Штаты украинский президент пытался убедить Джо Байдена в том, что ВСУ в состоянии добиться полной военной победы над Россией, тем самым попытавшись заставить НАТО увеличить поддержку Киева.

По данным экспертов WP, американские политики в частном порядке выражают недоверие позиции Зеленского, поскольку считает практически невозможным военную победу Украины над Россией.