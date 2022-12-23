Агентство South China Morning Post утверждает, что американское правительство не желает окончания украинского кризиса, поскольку извлекает дивиденды из данного конфликта.

23 декабря посол Китая в Европейском союзе Фу Цун побеседовал с корреспонденты газеты South China Morning Post, где сообщил, что по оценке официального Пекина, Соединённые Штаты не желают, чтобы российская спецоперация в Украине заканчивалась, поскольку Вашингтон имеет личные интересы в продолжении военного кризиса.

По мнению Фу Цуня, США выгоден энергокризис в странах европейского региона, который вызван антироссийскими санкциями Брюсселя в ответ на начало СВО в Украине. Таким образом, в Белом доме желают одновременно ослабить ЕС и Россию, считает китайский посол.