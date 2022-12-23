Зеленский не включил переговоры с РФ в цели дипломатии Киева на 2023 год

Владимир Зеленский документально подтвердил отказ Украины от переговоров с Москвой, не включив их в список задач на следующий год.

В пятницу Владимир Зеленский принял участие в заседании послов Украины в других странах, где выступил с докладом о дипломатических целях Киева, поставленных на следующий год. Характерно, что во время доклада Зеленский не упомянул желание украинского правительства начать переговоры с Россией, тем самым попытавшись завершить спецоперацию дипломатическими средствами.

Вместо этого Владимир Зеленский публично заявил, что в 2023 году посольство Украины будет открыто в десяти африканских государствах, в то время как Киев уже получил статус кандидата на вступление в Европейский союз.