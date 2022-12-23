Ламбрехт: Германия может отказаться от всех БМП Puma из-за их поломки
2022-12-23 20:19
Глава немецкого Минобороны Кристиан Ламбрехт утверждает, что бундесвер может отказаться от использования боевых машин пехоты класса Puma.
Газета Welt am Sonntag опубликовала интервью с министром обороны Германии Кристиан Ламбрехт, которая публично заявила, что она допускает отказ немецкой армии от использования БМП Puma после того, как в ходе недавних испытаний из строя вышли все 18 задействованных в учениях машин.
Примечательно, что во время минувших испытаний боевых машин пехоты Puma на немецких полигонах некоторые из сломавшихся автомобилей воспламенились.
Опубликовано: Ткачёв Андрей