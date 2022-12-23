Шальпук заявил, что в Беларуси не проходит тайная мобилизация

Представитель Генштаба ВС Беларуси Александр Шальпук заявил, что на территории страны не проходит тайная мобилизация граждан.

23 декабря начальник 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь Александр Шальпук в эфире программы «Говорит и показывает Минск» заявил о том, что на территории белорусского государства не проходят тайные мобилизационные мероприятия по призыву граждан на воинскую службу.

Шальпук призвал белорусов не верить «диванным экспертам», отметив факт того, что плановые мероприятия по сверке учётных данных военнообязанных проходят уже третий месяц, но «кому-то все неймется – только нагнетают обстановку на эту тему».