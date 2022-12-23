На западе Москвы загорелся склад на территории Всероссийского института лёгких сплавов

Российские СМИ сообщили, что на западе Москвы в районе Кунцево загорелся склад на территории Всероссийского института лёгких сплавов, на месте работают пожарные.

23 декабря российское новостное интернет-СМИ Mash сообщило о том, что на улице Горбунова в столичном районе Кунцево возник пожар площадью 400 м2 в здании на территории Всероссийского института лёгких сплавов, к тушению которого уже преступили московские пожарные.

Обозреватели Mash утверждают, что пламенем охвачен склад с 400 пропановыми и ацетиленовыми газовыми баллонами. Информация о возможных пострадавших при пожаре в Москве не сообщается.