Зеленский назвал 8 основных задач для украинских дипломатов на 2023 год

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед послами и назвал 8 задач для украинской дипломатии на следующий год.

В их число вошли проведение переговоров о вступлении в Евросоюз, обеспечение подготовки к саммиту НАТО и конкретных результатов этого мероприятия.

Ключевыми задачами названы обеспечение оборонных потребностей Украины, эффективная работа по восстановлению энергосистемы совместно с партнерами и международными организациями.

Среди задач дипломатии – активная работа по введению антироссийских санкций, организация трибунала и блокировки активов, а также поддержка украинцев по всему миру.