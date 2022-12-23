Байден заявил, что Украина и украинский народ вдохновляют весь мир

Президент США Джозеф Байден заявил, что Украина и украинский народ вдохновляют не только Штаты, но и весь мир.

23 декабря действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден в своём официальном аккаунте Twitter опубликовал итоговый видеоролик после личной встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Байден сообщил, что для него было честью принимать главу киевского режима Зеленского в Белом доме, а также заявил о том, что Украина и украинский народ вдохновляют не только Соединённые Штаты, но и весь мир.