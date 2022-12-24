Guardian: МИД КНДР опроверг слухи о поставке боеприпасов в Россию
2022-12-24 00:17
Министерство иностранных дел КНДР утверждает, что страна не поставляет свои боеприпасы Москве в условиях спецоперации.
24 декабря британская газета The Guardian сообщила, что северокорейский МИД отрицает поставки своих боеприпасов вооружённым силам России, называя беспочвенными подобные слухи, тиражируемые в западных СМИ. Накануне японское информагентство Tokyo Shimbun обвинило КНДР в поставках вооружений российским войскам посредством железнодорожного сообщения.
Также журналисты Tokyo Shimbun утверждают, что Северная Корея якобы передавала боевые снаряды российской ЧВК "Вагнер", но её основатель Евгений Пригожин отрицает данную информацию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей